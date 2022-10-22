Кин, , 08:37 — REGNUM В расположенном на северо-востоке США городе Кине (штат Нью-Гэмпшир) в многоквартирный дом врезался легкомоторный самолёт, все находившиеся на его борту люди погибли. Об этом администрация города 21 октября сообщает на своей странице в социальной сети Facebook (принадлежит корпорации Meta, организации, деятельность которой запрещена в РФ).

Легкомоторный самолет

мэрия Кина «Самолёт врезался в многоквартирный дом вблизи аэропорта Кин… Пострадавших из многоквартирного дома нет. Те, кто находился в самолёте, к сожалению, погибли».

По данным телекомпания СBS, ссылающейся на Федеральное авиационное управление США (FAA), потерпевший крушение в Кине самолёт был одномоторным. О числе находившихся на его борту людей информации пока нет. На месте катастрофы вспыхнул пожар, тушением которого занимается городская пожарная служба.

Как сообщало ИА REGNUM, одномоторный самолёт Ан-2, которым управлял перебежчик с Кубы, приземлился в учебном аэропорту Дейд-Колльер в американском штате Флорида.

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