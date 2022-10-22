Вашингтон, , 08:37 — REGNUM Скотт Риттер — офицер разведки морской пехоты США в отставке — указал на отличие России от б. УССР. По его словам, оно заключается в том, что у России есть инфраструктура и энергоносители, чтобы не замерзнуть зимой.

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Как заявил Риттер в интервью Judging Freedom, у России есть есть газ, энергия, тепло, электричество.

«[Киев] действует с позиции слабости: у них ничего нет, они замерзнут насмерть», — добавил он и напомнил, что Киев просил НАТО предоставить 100 тыс. комплектов зимнего обмундирования, потому что у ВСУ его нет.

Ранее Риттер обвинил киевские власти в геноциде русскоязычного населения.