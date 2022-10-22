Петропавловск-Камчатский, , 08:36 — REGNUM Жительницы Камчатского края вяжут тёплые вещи для участников специальной военной операции Вооружённых сил (ВС) РФ по денацификации на территории б. УССР. Об этом 20 октября сообщила пресс-служба правительства региона.

Частичная мобилизация Иван Шилов © ИА REGNUM

Уточняется, что акция охватила уже практически всю Камчатку и на данный момент волонтёры, представители общественных организаций и неравнодушные жительницы региона связали уже порядка 400 пар тёплых носков для российских военных.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее стало известно, что пошив спальных мешков для призванных на военную службу в рамках частичной мобилизации жителей Ростовской области начало одно их шахтинских предприятий.