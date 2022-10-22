Чита, , 08:32 — REGNUM В учебном центре Восточного военного округа в Забайкальском крае мобилизованные военнослужащие в составе экипажей танков учатся уничтожать противника с закрытых позиций. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в пресс-службе округа.

Мобилизованные танкисты учатся поражать противника с закрытых позиций. Забайкальский край Восточный военный округ

Занятия ведутся на полигоне Красный Яр. Танкисты ведут огонь на большие дистанции во взаимодействии с артиллерийскими расчётами.

«Уникальная стрельба ведётся с ложного позиционного района артиллерии по объектам условного противника, находящихся на расстоянии свыше 3 километров», — добавили в ВВО.

Огонь ведётся из танковой пушки по навесной траектории с использованием штатных снарядов без корректировки огня наводчиком-оператором. Постоянно меняя позиции, военнослужащие уничтожили все цели.