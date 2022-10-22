Шахты, Ростовская область, , 08:30 — REGNUM Пошив спальных мешков для призванных на военную службу в рамках частичной мобилизации жителей Ростовской области начало шахтинское предприятие «Мартин». Об этом 20 октября сообщил телеканал «Первый Ростовский».

Швейный цех Александр Погожев © ИА REGNUM

Уточняется, что пошив изделий производится из прочной и водонепроницаемой ткани и это будут так называемые спальники-трансформеры — подушка, одеяло и накидка вместе в одном изделии.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее стало известно, что балаклавы призванных на военную службу в рамках частичной мобилизации жителей Ростовской области начали шить студентки шахтинского техникума дизайна и сервиса