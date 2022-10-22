Шахты, Ростовская область, 22 октября, 2022, 08:30 — ИА Регнум. Пошив спальных мешков для призванных на военную службу в рамках частичной мобилизации жителей Ростовской области начало шахтинское предприятие «Мартин». Об этом 20 октября сообщил телеканал «Первый Ростовский».

Александр Погожев ИА REGNUM Швейный цех

Уточняется, что пошив изделий производится из прочной и водонепроницаемой ткани и это будут так называемые спальники-трансформеры — подушка, одеяло и накидка вместе в одном изделии.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее стало известно, что балаклавы призванных на военную службу в рамках частичной мобилизации жителей Ростовской области начали шить студентки шахтинского техникума дизайна и сервиса