Белгород, , 08:30 — REGNUM «Жёлтый» уровень террористической опасности был продлён в Белгородской области. Об этом 22 октября сообщил глава региона Вячеслав Гладков в своём телеграм-канале.

Вячеслав Гладков Belregion.ru

Как уточнил Гладков, высокий, «жёлтый» уровень террористической опасности был продлён с 22 октября до 6 ноября. Кроме того, на этот же срок продлевается действие постановления о запрете запуска петард, салютов и фейерверков.

Высокий уровень террористической опасности был введён в граничащей с территорией б. УССР Белгородской области 11 апреля, и с тех пор неоднократно продлевался. В регионе неоднократно фиксировались случаи обстрелов приграничных населённых пунктов киевскими боевиками.

Ранее ИА REGNUM сообщало о продлении «жёлтого» уровня террористической опасности в Курской области.

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