Тегеран, , 10:42 — REGNUM 21 октября командующий пограничной охраной Исламской Республики Иран бригадный генерал Ахмад Али Гударзи заявил, что в настоящее время на границах Ирана с Афганистаном нет проблем с безопасностью. Об этом сообщило иранское агентство IRNA.

Флаги Афганистана (слева) и Ирана (справа) Https://www.irna.ir/

Согласно данным IRNA, во время своего визита на границы Тайбада и Довкаруна генерал Али Гударзи заявил, что все пограничные подразделения на востоке страны были существенно модернизированы по сравнению с прошлым, в связи с чем пограничным силам удалось обеспечить безопасность общих границ.

«Теперь границы на юго-востоке Ирана пользуются надежной и стабильной защитой», — сказал генерал. Он также подчеркнул, что для активизации пограничных рынков с Афганистаном ежедневно и еженедельно проводятся обмен информацией и консультационные встречи.