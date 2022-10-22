Тегеран, , 10:43 — REGNUM 21 октября посол Исламской Республики Иран в Пакистане подчеркнул важность расширения связей между деловыми кругами и бизнесменами двух стран, призвав использовать эффективные механизмы для устранения препятствий, вызванных незаконными санкциями. Об этом сообщило иранское агентство IRNA.

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Мохаммад Али Хоссейни сделал это заявление на встрече с Ирфаном Икбал Шейхом, президентом Федерации торгово-промышленных палат Пакистана (FPCCI).

Ссылаясь на последние события в двусторонних отношениях между Ираном и Пакистаном, особенно в торгово-экономической сфере, он отметил, что активизация диалога между бизнесменами и увеличение обменов делегациями между торговыми палатами двух стран неизбежны.

Указав на предстоящий визит главы Иранской торговой палаты в Пакистан и важные экономические события в городах Карачи и Лахор, он подчеркнул необходимость принятия эффективных мер для облегчения торговли между двумя странами.

Обе стороны отметили необходимость укрепления связей между иранскими и пакистанскими бизнесменами, активизации системы бартерной торговли и использования преимуществ приграничных рынков для облегчения торговли на общих границах.