Тегеран, , 10:44 — REGNUM 21 октября министр культуры и исламского просвещения Ирана отбыл из Тегерана в Стамбул для участия в 12-й конференции министров информации Организации исламского сотрудничества (ОИС). Об этом сообщило иранское агентство IRNA.

Иран Ольга Шклярова © ИА REGNUM

«Осуждение дезинформации и исламофобии» является темой министерской встречи ОИС в текущем году, которая стартует 22 октября в Стамбуле. Мохаммад-Махди Эсмаили представляет на ней Исламскую Республику Иран.

Министр культуры и исламского просвещения Ирана в ходе визита в Турцию встретится и проведет переговоры с Тахой Иханом, главой Молодежной ассамблеи ОИС, пресс-секретарем Президентского дворца Турции Фахреддином Альтином, президентом конференции, и другими турецкими деятелями культуры.

Эсмаили также посетит несколько культурных центров Турции, в том числе историческую мечеть-музей Топкапы в Стамбуле, мечеть Кабир в Айя-Софии и мечеть султана Мухаммеда в Стамбуле.