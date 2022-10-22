Тегеран, , 11:25 — REGNUM Иранские шахматисты, участвовавшие в различных возрастных группах чемпионата Азии по шахматам на Бали 2022 года, завоевали в общей сложности десять медалей. Об этом сообщило иранское агентство IRNA 21 октября.

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Молодежный чемпионат Азии по шахматам среди юношей и девушек в Индонезии проходил в трех классах (стандарт, быстрые шахматы и блиц) с участием 456 представителей со всей Азии.

В конце азиатских соревнований Сальма Харатьян из Хорасана Разави успешно выступила в группе до 8 лет, завоевав золотую медаль в группе девочек.

Кроме того, в группе мальчиков в той же возрастной группе Киан Корейши из Тегерана завоевал серебряную медаль, а Курош Боланд-Назар из Хорасана Разави завоевал бронзовую медаль в группе до 8 лет.

Также в группе юношеских команд до 8 лет Сейед Киан Корейши и Курош Назар-Болан завоевали серебряную медаль Азиатских игр.

В командном рейтинге сборная Ирана заняла 3-е место после Вьетнама и Индии.