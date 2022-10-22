Шахты, Ростовская область, , 08:24 — REGNUM Балаклавы призванных на военную службу в рамках частичной мобилизации жителей Ростовской области начали шить студентки шахтинского техникума дизайна и сервиса. Об этом 21 октября сообщил телеканал «Первый Ростовский».

На швейной фабрике Цитата из х/ф «Человек с киноаппаратом». Реж. Дзига Вертов. 1929. СССР

Отмечается, что пошивом занимаются студентки всех курсов, которые таким образом проходят практику и помогают экипировать мобилизованных.

Также указывается, что пять рулонов ткани для изготовления балаклав закупил благотворительный фонд, который намерен поставить ещё восемь рулонов.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее стало известно, что партию помощи от предпринимателей Хабаровского края отправили призванным на военную службу в рамках частичной мобилизации жителям региона волонтёры акции «Мы вместе».