Тегеран, , 13:23 — REGNUM Иранские спортсмены Амир Мохаммад Яздани и Амир Али Азарпира в весовых категориях 70 и 97 килограммов на чемпионате мира по борьбе среди взрослых в Испании 2022 года вышли в финал, а Киан Махмуджанлу в весе 65 килограммов поборется за бронзу. Об этом сообщило иранское агентство IRNA 21 октября.

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В предварительном раунде соревнований в Понтеведре (Испания) состоялись первые состязания по вольной борьбе.

В весе 57 килограммов Ахмад Мохаммаднежад выиграл первый матч у Мануэля Хандзеряна из Армении со счетом 5:4, но проиграл следующий матч спортсмену из Германии со счетом 9:4, в связи с чем покинул соревнования.

В весе 65 килограммов Киан Махмуджанлу проиграл первый матч Хамзе Аладже из Турции и, поскольку он является финалистом, попал в группу проигравших.

В этой группе Махмуджанлу сразится с Сайидом Эсламом Хоссейни из Финляндии, при этом в случае победы он встретится с соперником из Пуэрто-Рико. Победа над чемпионом Пуэрто-Рики даст ему шанс завоевать бронзовую медаль в своем последнем матче против Эрика Арушаняна из б. УССР.