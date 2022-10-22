Москва, , 08:23 — REGNUM Китайская автомобилестроительная компания Chery Automobile по итогам сентября текущего года нарастила продажи внедорожников бренда Exeed на российском рынке в 7,4 раза. Об этом сообщает аналитическое агентство «Автостат».

Стоит Exeed TXL Lingyun Autohome

В сентябре 2022 года в России продано 1283 автомобиле бренда Exeed. Общие объёмы продаж с начала текущего года составили 7371 авто. За первые девять месяцев текущего года в сравнении с аналогичным периодом 2021 года продажи выросли в 4,8 раза.

Самой популярной моделью Exeed в России в первый месяц осени стал полноразмерный кроссовер TXL. Второе место по продажам занял компактный кроссовер LX, третье — внедорожник VX.

Китайская компания Chery Automobile начала продажи кроссоверов премиум-сегмента под брендом Exeed в 2018 году. В России продажи этих авто начались в 2021 году.

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