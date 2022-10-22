Омск, , 08:21 — REGNUM В Омской области против задержанного ранее местного жителя возбудили уголовное дело о сексуальном преступлении, жертвой которого стал ребёнок. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в пресс-службе следственного управления СКР по региону.

Подозреваемый в совершении сексуального преступления против ребёнка. Омск Цитата из видео Омской полиции

По данным следствия, девятилетняя девочка с подругами днём 18 октября гуляла в районе торгового центра «Ермак», когда к ним подошёл незнакомец и начал совершать развратные действия.

Правоохранители задержали мужчину, им оказался 41-летний житель Амурского посёлка, ранее неоднократно судимый за грабежи, разбой и насильственные действия сексуального характера. Мужчина рассказал, что в момент совершения преступления был пьян, поэтому не смог объяснить свои действия.

«В настоящее время подозреваемый, задержан, следствие намерено ходатайствовать перед судом об избрании ему меры пресечения в виде заключения под стражу», — отметили в ведомстве.

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