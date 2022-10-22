Тегеран, 22 октября, 2022, 10:47 — ИА Регнум. 21 октября официальный представитель министерства иностранных дел Ирана НасерКанани заявил, что введение санкций в отношении иранских СМИ показывает абсурдность лозунга Запада о свободе выражения мнений. Об этом сообщило иранское агентство IRNA.

Иван Шилов ИА REGNUM Иран

Реагируя на новые санкции Канады против иранских СМИ, Канани написал на своей странице в Instagram, что безумие администрации США по поводу санкций стало вирусным и быстро распространяется на ее союзников.

«Санкции против Информационного агентства Тасним, газеты Кейхан, Нур Ньюс и Информационного агентства Фарс, главного редактора газеты Кейхан, действующего и бывшего главы IRIB, а также репортера являются последним санкционным списком канадского правительства против Ирана», — отметил он.

Канани сообщил: «Это был не первый акт канадского правительства по введению санкций в отношении иранских СМИ, ранее страна ввела санкции против Press TV, англоязычного иранского новостного канала».

«Санкции против иранских СМИ и народа являются нарушением части основных прав иранского народа на донесение своего голоса и мнения до всего мира, что демонстрирует абсурдность лозунга Запада относительно свободного доступа к информации и свободы выражения мнений», — сказал иранский дипломат.