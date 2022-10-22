Тегеран, 22 октября, 2022, 10:46 — ИА Регнум. 21 октября главнокомандующий ВМС Ирана контр-адмирал Шахрам Ирани подтвердил захват двух американских беспилотных судов военно-морскими силами армии Ирана, миссия которых заключается в защите международных вод. Об этом сообщило иранское агентство Mehr News.

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В конце миссии в международных водах была проведена церемония приветствия 84-го военно-морского флота.

«Благодаря своему мощному присутствию в глубинах океанов, особенно в Красном море, 84-му флоту военно-морских сил армии Ирана удалось провести ряд операций и установить безопасность на море на максимально возможном уровне», — заявил контр-адмирал Шахрам Ирани.

«США должны знать, что они должны соблюдать международные законы, если они куда-то перевозят грузы», — отметил Ирани.

Он также подчеркнул: «Исламская Республика Иран, с ее мощным присутствием в регионе, будет решительно реагировать на любой шаг, который ставит под угрозу безопасность судоходства».