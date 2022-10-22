Петропавловск-Камчатский, , 08:19 — REGNUM На Камчатке 22 октября открыли движение транспорта между сёлами Соболево и Устьевое, прерванное в первых числах октября из-за подтопления отдельных участков дороги, вызванного обильными дождями. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Камчатскому краю.

Озеро Гейзерное. Кроноцкий заповедник, Камчатка © Юрий Калинин

На участке дороги село Соболево — бывший посёлок Кировский сохраняется запрет на движение для всех видов транспорта.

пресс-служба ГУ МЧС России по Камчатскому краю «22 октября возобновлено движение на автодороге между сёлами Соболево и Устьевое, ранее закрытой из-за подтопления. В частности, на данной автодороге был закрыт участок с 0-го по 16-й километр автодороги».

Как сообщало ИА REGNUM, всех отправившихся с Камчатки для прохождения боевого слаживания в Читу Забайкальского края, экипируют наравне с остальными мобилизованными для участия в специальной военной операции на территории б. УССР.

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