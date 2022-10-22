Петропавловск-Камчатский, 22 октября 2022, 08:19 — REGNUM На Камчатке 22 октября открыли движение транспорта между сёлами Соболево и Устьевое, прерванное в первых числах октября из-за подтопления отдельных участков дороги, вызванного обильными дождями. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Камчатскому краю.
На участке дороги село Соболево — бывший посёлок Кировский сохраняется запрет на движение для всех видов транспорта.
Как сообщало ИА REGNUM, всех отправившихся с Камчатки для прохождения боевого слаживания в Читу Забайкальского края, экипируют наравне с остальными мобилизованными для участия в специальной военной операции на территории б. УССР.
Читайте также: Вывоз красной икры с Камчатки ограничат с 1 ноября
Читайте ранее в этом сюжете: Власти Камчатки обещали экипировать убывших в Читу мобилизованных