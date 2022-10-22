Мелитополь, 22 октября, 2022, 08:19 — ИА Регнум. Препятствия для выезда людей с территории, находящейся под контролем Киева, продолжает создавать киевский режим. Об этом 22 октября в беседе с журналистами рассказал председатель движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов.

Владимир Рогов Владимир Рогов

Как пояснил Рогов, киевский режим выпускает не всех людей из числа тех, кто должен был выехать с подконтрольной Киеву территории ещё 9 сентября. Таким образом, людей задержали больше, чем на полтора месяца.

При этом Рогов отметил, что у желающих выехать из России на территорию б. УССР не возникает никаких трудностей на контрольно-пропускном пункте.

Ранее ИА REGNUM сообщало об односторонней блокировке со стороны Киева выезда с территории бывшей УССР в освобожденную часть Запорожской области.