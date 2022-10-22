Тегеран, , 12:19 — REGNUM Санкции США в отношении нефти и газа Ирана и Венесуэлы должны быть сняты, если мир хочет снижения цен на нефть, заявил министр иностранных дел Турции 21 октября. Об этом сообщило иранское агентство Mehr News.

Мевлют Чавушоглу Υπουργείο Εξωτερικών

Выступая на пресс-конференции в южной провинции Мерсин, министр иностранных дел Мевлют Чавушоглу назвал действия США «издевательством».

"Мы также видим, что страна (США) угрожает Саудовской Аравии, и это запугивание неправильно», — отметил турецкий дипломат. «Санкции должны быть отменены, если мир хочет снижения цен на нефть», — заявил высокопоставленный представитель, подчеркнув, что этот вопрос нельзя решить, угрожая одной стране (Саудовской Аравии).

«Весь мир нуждается в венесуэльской нефти и природном газе. Существует также эмбарго на иранскую нефть … Если вы хотите, чтобы цены на нефть упали, отмените санкции», — призвал турецкий министр.

5 октября Саудовская Аравия, которая председательствует в картеле ОПЕК+, проголосовала за сокращение добычи нефти примерно на 2 миллиона баррелей в день, при этом Белый дом заявил, что он не только оказал свою поддержку, но и усердно работал за кулисами, чтобы обеспечить выполнение данных обязательств, оказывая давление на другие страны.