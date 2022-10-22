Турция: нефтяные санкции против Ирана должны быть сняты
Тегеран, 22 октября, 2022, 12:19 — ИА Регнум. Санкции США в отношении нефти и газа Ирана и Венесуэлы должны быть сняты, если мир хочет снижения цен на нефть, заявил министр иностранных дел Турции 21 октября. Об этом сообщило иранское агентство Mehr News.
Выступая на пресс-конференции в южной провинции Мерсин, министр иностранных дел Мевлют Чавушоглу назвал действия США «издевательством».
"Мы также видим, что страна (США) угрожает Саудовской Аравии, и это запугивание неправильно», — отметил турецкий дипломат. «Санкции должны быть отменены, если мир хочет снижения цен на нефть», — заявил высокопоставленный представитель, подчеркнув, что этот вопрос нельзя решить, угрожая одной стране (Саудовской Аравии).
«Весь мир нуждается в венесуэльской нефти и природном газе. Существует также эмбарго на иранскую нефть … Если вы хотите, чтобы цены на нефть упали, отмените санкции», — призвал турецкий министр.
5 октября Саудовская Аравия, которая председательствует в картеле ОПЕК+, проголосовала за сокращение добычи нефти примерно на 2 миллиона баррелей в день, при этом Белый дом заявил, что он не только оказал свою поддержку, но и усердно работал за кулисами, чтобы обеспечить выполнение данных обязательств, оказывая давление на другие страны.