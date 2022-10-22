Тегеран, , 08:32 — REGNUM В своём заявлении консульства Ирана предостерегли иранских граждан от поездок на территорию б. УССР, поскольку «усилилась напряженность». Об этом сообщило иранское агентство Mehr News 21 октября.

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«В связи с эскалацией военных конфликтов и усилением напряженной обстановки на [территории б. УССР] всем гражданам Ирана настоятельно рекомендуется воздержаться от поездок в эту страну», — говорится в заявлении департамента консульских дел Ирана.

В сообщении также содержится призыв ко всем гражданам Ирана покинуть эту страну, чтобы защитить свою жизнь и обеспечить безопасность.

24 февраля президент России Владимир Путин объявил о проведении специальной военной операции по просьбе Донбасса. В ответ Запад ввел серьезные санкции в отношении РФ. Западные страны также начали поставлять Киеву оружие и военную технику, общая стоимость которых в настоящее время оценивается в миллиарды долларов.