Хабаровск, 22 октября, 2022, 08:17 — ИА Регнум. Партию помощи от предпринимателей Хабаровского края отправили призванным на военную службу в рамках частичной мобилизации жителям региона волонтёры акции «Мы вместе». Об этом 21 октября сообщила пресс-служба краевого правительства.

Информационный центр правительства Тюменской области Дополнительная экипировка

Отмечается, что более чем 15 предприятиями торговли и общественного питания края была собрана для мобилизованных экипировка, предметы личной гигиены и медикаменты, а также материальная помощь в размере почти 700 тысяч рублей.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее стало известно, что движение детей и молодёжи в рамках общероссийской акции «Мывместе» запустило проект «Герой моей страны» в поддержку участников специальной военной операции.