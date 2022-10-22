Тегеран, , 08:19 — REGNUM Отметив, что заявления западных стран о поддержке иранских женщин не являются честными, представитель Ирана при ООН объявила, что жестокие и бесчеловечные санкции США нарушают основные права иранских женщин. Об этом сообщило иранское агентство Mehr News 21 октября.

США и Иран Иван Шилов © ИА REGNUM

«Бесчеловечные и односторонние принудительные действия Соединенных Штатов имели катастрофические последствия для прав иранских женщин. Жестокие санкции регулярно нарушают основные права женщин», — заявила заместитель постоянного представителя Ирана при Организации Объединенных Наций Захра Эршади.

Эршади подчеркнула, что ООН, в частности Совет Безопасности, не должна забывать о своей ответственности за такие незаконные и репрессивные действия.

Она отметила, что Исламская Республика Иран полностью привержена уважению, поддержке и поощрению прав всех людей, включая женщин и молодых девушек.

Эршади также сообщила, что с момента своего возникновения Исламская Республика Иран всегда уделяла внимание поощрению культурного, социального, экономического и политического статуса женщин в качестве основы при разработке политики, законодательства и национального планирования.