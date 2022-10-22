Будапешт, 22 октября, 2022, 08:15 — ИА Регнум. Тамаш Менцер — госсекретарь МИД Венгрии по двусторонним отношениям — назвал опасным заявление еврокомиссара по внутренним делам Илвы Йоханссон о «поражении РФ».

Ольга Шклярова ИА REGNUM Флаг Венгрии

«Это очень опасное заявление, так как оно связывает окончание кризиса с таким военным событием, о котором мы не знаем, когда оно произойдет, если вообще произойдет», — написал он в соцсети, добавив, что считает позицию Йоханссон «продлевающей войну и страдания».

Менцер отметил, что Будапешт настаивает на необходимости «немедленного мира», а не «более продолжительной войны».