Портленд, США, 22 октября, 2022, 08:12 — ИА Регнум. Власти американского города Портленд (штат Орегон) планируют запретить стихийные лагеря для бездомных на городских улицах и будут переселять людей в специальные кемпинги, заявил журналистам мэр Портленда Тед Уилер.

(сс) SoulRider.222 Полиция Портленда

Он отметил, что «масштабы и глубина кризиса с бездомными в городе является гуманитарной катастрофой». Мэр сообщил, что на улицах живет около 3000 человек. Уилер отметил, что власти должны предоставить всем этим людям доступ «к услугам, в которых они нуждаются».

По планам мэра, в Портленде должны быть организованы как минимум три крупных кемпинга под открытым небом, каждый из которых по началу сможет обслуживать до 125 человек, а со временем — до 500 человек. Мэр утверждает, что бездомные смогут получать в этих точках питание и гигиенические процедуры, а также проходить лечение от психических расстройств и зависимости.

Предполагается, что первый кемпинг откроется в течение 18 месяцев после получения финансирования. Уилер не стал уточнять бюджет проекта и сроки поступления средств.

Как сообщало ИА REGNUM, в феврале власти американского города Нью-Йорк разработали план по повышению безопасности в городском метрополитене из-за нападений бездомных на пассажиров.