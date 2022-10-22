Москва, , 08:10 — REGNUM Движение детей и молодёжи в рамках общероссийской акции «Мывместе» запустило проект — «Герой моей страны» в поддержку участников специальной военной операции (СВО). Об этом 20 октября сообщила пресс-служба движения в своём телеграм-канале.

Z Иван Шилов (с) ИА REGNUM

«Российское движение детей и молодёжи в рамках Общероссийской акции #МЫВМЕСТЕ запускает новый проект — «Герой моей страны», — говорится в сообщении.

Также указывается, что каждый ребёнок в рамках проекта может написать стихотворение или песню о любви к Родине, патриотизме и подвигах российских военных, а также исполнить его вместе с настоящим героем — участником СВО.

Кроме того, отмечается, что для участия в акции ребёнку необходимо опубликовать свои текст или песню в социальной сети «ВКонтакте» с хештегами акции (#Движение #МЫВМЕСТЕ #МЫВМЕСТЕдети #ГеройМоейСтраны) и отправить ссылку на этот пост через Яндекс. Формы. При этом произведение не должно нарушать авторских прав, быть обнародовано на русском языке и датировано не ранее января 2022 года

Как сообщало ИА REGNUM, накануне председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил сотрудникам ведомства проанализировать случаи спекулятивного завышения цен на товары военного и двойного назначения, востребованные для мобилизованных воинов запаса.