Донецк, , 08:08 — REGNUM ВСУ обстреляли Гольмовский, Донецк и Каштановое, выпустив 15 снарядов. Об этом 22 октября сообщили в представительстве ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима вопросов, связанных с военными преступлениями Киева (СЦКК).

ВСУ U.S. Army Europe Images

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«После 06:00 зафиксированы обстрелы со стороны ВФУ по направлениям: ️07:40 — н.п. Дылеевка — н.п. Гольмовский: выпущено 5 снарядов калибра 155 мм; ️07:45 — н.п. Орловка — г. Донецк (Киевский район): выпущено 3 снаряда калибра 155 мм; ️07:50 — н.п. Авдеевка — н.п. Каштановое: выпущено 7 снарядов калибра 122 мм», — отмечается в сообщении.

Накануне вооруженные формирования киевского режима за полтора часа выпустили по Донецку 13 155-мм снарядов.

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