Абакан, , 08:06 — REGNUM В Хакасии будут усилены меры защиты на объектах энергетики для предотвращения возможных терактов. Организации проведут анализ готовности специалистов и материальной-технической базы, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе регионального правительства.

Хакасия Иван Шилов © ИА REGNUM

В частности, им нужно иметь достаточное количество камер и охранников. Необходимо также разработать план оперативного устранения аварийных ситуаций, а также обеспечить информационную безопасность.

«Решено создать рабочие группы по проблемам энергонабжения на местах под руководством глав органов местного самоуправления, чтобы разработать подробные планы мероприятий с учетом пожеланий жителей», — добавили в правительстве.

Кроме того, власти республики отметили негативную роль майнинговых ферм в перегрузке электросетей. Принято решение до 1 декабря при создать алгоритм противодействия незаконной добыче криптовалюты.

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