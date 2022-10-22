Киев, , 08:05 — REGNUM Российские десантники уничтожили батальон ВСУ, укомплектованный словенскими и македонскими танками.

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В результате успешной обороны на криворожском направлении одним из десантных подразделений армии РФ полностью уничтожен 1 механизированный батальон 28 отдельной механизированной бригады ВСУ вместе с танками Т-72, поставленных Киеву по программе помощи от НАТО. Также на кадрах с места, как передает РИА Новости, можно увидеть уничтоженные МТЛБ и БРДМ противника.

21 октября Минобороны РФ заявило о срыве ночной операции диверсантов на криворожском направлении. В тыловые районы на этом направлении пытались проникнуть до 20 групп. В результате ВСУ потеряли 120 боевиков, а также 6 боевых бронемашин.