Киев, , 08:00 — REGNUM Воздушная тревога объявлена по всей территории б. УССР.

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Сирены звучат во всей восточной части страны — в Черниговской, Сумской, Харьковской, Полтавской, Днепропетровской и Николаевской областях.

Также воздушная тревога объявлена в Киеве и в Киевской области, а также в Винницкой и Житомирской областях.

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