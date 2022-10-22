Астана, , 07:53 — REGNUM Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев наградил директора Казахстанского филиала Московского государственного университета (МГУ) Александра Сидоровича орденом «Парасат» («Благородство»). Об этом 22 октября сообщает пресс-служба главы государства.

Россия и Казахстан Иван Шилов © ИА REGNUM

В заявлении говорится о подписании Токаевым указа о присуждении государственных наград в честь Дня республики, который будет отмечаться 25 октября.

пресс-служба президента Казахстана «Орденом «Парасат» отмечены заслуги известных учёных, деятелей культуры, представителей производственной сферы, среди которых… директор Казахстанского филиала МГУ имени М. В. Ломоносова Александр Сидорович».

Орденом «Достык» («Дружба») II степени также был награждён генеральный директор ОАО «Татнефть» Наиль Маганов.

Как сообщало ИА REGNUM, президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев заявил, что республике нужно отходить от сырьевой направленности экспорта аграрной продукции и начинать больше производить переработанной пищевой продукции.

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