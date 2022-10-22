Токаев наградил директора Казахстанского филиала МГУ орденом «Благородство»
Астана, 22 октября, 2022, 07:53 — ИА Регнум. Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев наградил директора Казахстанского филиала Московского государственного университета (МГУ) Александра Сидоровича орденом «Парасат» («Благородство»). Об этом 22 октября сообщает пресс-служба главы государства.
В заявлении говорится о подписании Токаевым указа о присуждении государственных наград в честь Дня республики, который будет отмечаться 25 октября.
Орденом «Достык» («Дружба») II степени также был награждён генеральный директор ОАО «Татнефть» Наиль Маганов.
Как сообщало ИА REGNUM, президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев заявил, что республике нужно отходить от сырьевой направленности экспорта аграрной продукции и начинать больше производить переработанной пищевой продукции.
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