Астана, 22 октября, 2022, 07:53 — ИА Регнум. Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев наградил директора Казахстанского филиала Московского государственного университета (МГУ) Александра Сидоровича орденом «Парасат» («Благородство»). Об этом 22 октября сообщает пресс-служба главы государства.

Иван Шилов ИА REGNUM
Россия и Казахстан

В заявлении говорится о подписании Токаевым указа о присуждении государственных наград в честь Дня республики, который будет отмечаться 25 октября.

«Орденом «Парасат» отмечены заслуги известных учёных, деятелей культуры, представителей производственной сферы, среди которых… директор Казахстанского филиала МГУ имени М. В. Ломоносова Александр Сидорович».
пресс-служба президента Казахстана

Орденом «Достык» («Дружба») II степени также был награждён генеральный директор ОАО «Татнефть» Наиль Маганов.

Как сообщало ИА REGNUM, президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев заявил, что республике нужно отходить от сырьевой направленности экспорта аграрной продукции и начинать больше производить переработанной пищевой продукции.

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