Горно-Алтайск, 22 октября 2022, 07:53 — REGNUM В Республике Алтай создан оперативный штаб по обеспечению базового уровня готовности. Соответствующий указ подписал глава региона Олег Хорохордин, который возглавил оперштаб, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Олег Хорохордин
Олег Хорохордин
Правительство Республики Алтай

В него вошли также представители исполнительных органов государственной власти региона и территориальных управлений федеральных ведомств.

По словам руководителя субъекта, штаб станет координационным органом, обеспечивающим проведение мероприятий по защите жителей и территорий от ЧС, а также удовлетворение потребностей армии, органов и нужд населения.

«Другие задачи — обеспечение общественного порядка, охраны важных объектов, в том числе обеспечивающих жизнедеятельность населения и представляющих повышенную опасность», — отметил Олег Хорохордин.