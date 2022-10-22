Горно-Алтайск, 22 октября, 2022, 07:53 — ИА Регнум. В Республике Алтай создан оперативный штаб по обеспечению базового уровня готовности. Соответствующий указ подписал глава региона Олег Хорохордин, который возглавил оперштаб, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Правительство Республики Алтай Олег Хорохордин

В него вошли также представители исполнительных органов государственной власти региона и территориальных управлений федеральных ведомств.

По словам руководителя субъекта, штаб станет координационным органом, обеспечивающим проведение мероприятий по защите жителей и территорий от ЧС, а также удовлетворение потребностей армии, органов и нужд населения.

«Другие задачи — обеспечение общественного порядка, охраны важных объектов, в том числе обеспечивающих жизнедеятельность населения и представляющих повышенную опасность», — отметил Олег Хорохордин.