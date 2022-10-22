Вашингтон, 22 октября, 2022, 07:53 — ИА Регнум. 101-я легкая десантная дивизия ВС США «Кричащие орлы», размещенная в Европе, готова войти на территорию б. УССР. Об этом передает CBS News.

Иван Шилов ИА REGNUM НАТО

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Как заявили командиры подразделения, они прибыли для защиты территории НАТО, но «если возникнет военная эскалация или будет совершена атака на НАТО, то они готовы пересечь границу».

О том, что 101-я дивизия окажется в Европе, сообщалось в августе. Таким образом США усиливает восточный фланг НАТО. Отмечается, что 101-я воздушно-десантная дивизия ВС США появилась в Европе впервые за 80 лет на фоне обострения отношений между НАТО и РФ. Всего дивизия состоит из 4,7 тыс. военных. Сейчас они находятся на территории Румынии.

Американский лидер Джо Байден ранее неоднократно утверждал, что участие американских военнослужащих в военном конфликте на территории б. УССР исключено.