Нью-Йорк, США, , 07:52 — REGNUM Киевский режим давно занимается организацией террористических актов на территории России под покровительством западных стран, заявил российский постпред при ООН Василий Небензя в ходе заседания Совета Безопасности организации.

Постоянный представитель России при ООН и в Совете Безопасности ООН Василий Небензя Un.org

««Стратеги» [киевского режима] при кураторстве своих западных хозяев уже давно задействуют террористические диверсионные методы на российской территории», — заявил он.

Дипломат напомнил, что представители киевского режима радовались теракту на Крымском мосту и «смаковали это преступление». Он отметил, что Киев пытается возложить всю вину за свои террористические акты на Россию, однако в то же время киевский режим сам признается в совершенных преступлениях.

Как сообщало ИА REGNUM, 12 октября российский лидер Владимир Путин заявил, что киевский режим давно использует террористические методы, направленные против России. По его словам, Киев организует политические убийства, массовые расправы над мирными жителями, а также пытается совершать акты атомного терроризма.