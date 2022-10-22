Москва, 22 октября, 2022, 07:50 — ИА Регнум. Общее число организаций, принимающих участие в федеральной программе «Пушкинская карта», достигло восьми тысяч, заявила заместитель министра культуры России Надежда Преподобная. Об этом сообщает пресс-служба Минкультуры.

Минкультуры Забайкалья Новый выпуск онлайн-журнала о «Пушкинской карте»

Замминистра провела совещание, посвящённое реализации этой программы. Во встрече в очном и заочном формате приняли участие руководители министерств культуры 85 регионов России.

Преподобная рассказала, что с начала 2022 года к программе «Пушкинская карта» присоединились пять тысяч музеев, театров и других организаций культуры. Общее число участвующих в проекте организаций достигло восьми тысяч. Наиболее активно с начала года к программе подключались организации из Ставропольского края, Подмосковья, Иркутской области и Краснодарского края.

Замминистра добавила, что о расширении программы свидетельствует и рост объёмов продаж билетов. В августе молодые граждане России с помощью «Пушкинской карты» приобрели билетов на 627,6 млн рублей, а в сентябре этот показатель достиг 892,1 млн рублей.

«В рамках актуальной повестки на федеральный проект «Пушкинская карта» возлагается важнейшая миссия по просвещению и воспитанию подрастающего поколения, укреплению духовно-нравственных основ общества и сбережению богатейшего культурного наследия нашей страны», — подытожила Преподобная.

Программа «Пушкинская карта» запущена в России осенью 2021 года по инициативе президента РФ Владимира Путина. По этой программе молодые граждане в возрасте от 14 до 22 лет могут приобретать билеты в театры, музеи, филармонии, кинотеатры и другие учреждения культуры. Лимит карты на 2022 года составляет 5000 рублей.