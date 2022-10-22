Энергодар, Запорожская область, , 07:50 — REGNUM Угрозы продолжают поступать сотрудникам администрации города Энергодара после нанесения удара по её зданию киевскими боевиками РСЗО HIMARS. Об этом 22 октября рассказал глава администрации Александр Волга в беседе с ТАСС.

Энергодар Иван Шилов (с) ИА REGNUM

Как пояснил Волга, угрозы в отношении сотрудников администрации Энергодара и коммунальных предприятий поступают постоянно, но никто уже не обращает внимания на подобные провокации. Также глава Энергодара указал, что сотрудники правоохранительных органов успешно ведут борьбу с провокациями, выявляют людей, которые их совершают, и проводят с ними разъяснительные беседы.

«Город находится в полной безопасности. Для этого мы принимаем все меры при помощи правоохранительных органов и подразделений, которые защищают наш город», — заявил Волга.

Ранее ИА REGNUM сообщало о восстановлении повреждённого в результате обстрелов киевских боевиков моста в городе Энергодаре.

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