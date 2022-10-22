Канберра, 22 октября, 2022, 07:45 — ИА Регнум. Премьер-министры Австралии и Японии Энтони Альбанез и Фумио Кисида встретились в австралийском городе Перт, где состоялось подписание соглашения о сотрудничестве двух стран в сфере безопасности, сообщается на сайте правительства Австралии.

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Альбанез заявил, что двусторонние отношения Канберры и Токио достигли «наивысшего уровня важности, чем когда-либо было». Он отметил, что речь идет об «особом стратегическом партнерстве Австралии и Японии».

Кроме того, сообщении говорится, что премьер-министры также должны обсудить изменение климата, развитие экологически чистых энергетических технологий и поддержку регионального перехода к чистому нулевому выбросу углерода.

Как сообщало ИА REGNUM, 21 октября министры обороны Австралии и Фиджи заключили договор, позволяющий войскам обеих стран действовать на территории друг друга.