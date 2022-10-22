Хабаровск, , 07:36 — REGNUM В Хабаровском крае двух мужчин обвинили в незаконном обороте золота на сумму более 13,5 млн рублей. Об этом 22 октября сообщает прокуратура региона.

Золото James St. John

прокуратура Хабаровского края «Работник одного из золотодобывающих предприятий в Николаевском районе присвоил себе найденный самородный (природный) драгоценный металл — золото общим весом свыше двух килограммов, расфасованное в полимерные свёртки».

Подозреваемый около девяти месяцев хранил золото в тайнике, устроенном возле дерева. Чтобы реализовать драгоценный металл, он рассказал о нём знакомому, с которым они договорились доставить золото в краевую столицу для продажи. Однако знакомого, который перевозил украденный металл в Хабаровск, в пути задержали, золото изъяли.

Сообщникам предъявлены обвинения по части 5 статьи 191 УК РФ («Незаконный оборот драгоценных металлов группой лиц по предварительному сговору»).

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