Курск, 22 октября, 2022, 07:33 — ИА Регнум. «Желтый» уровень террористической опасности продлен в Курской области. Об этом 22 октября сообщил губернатор региона Роман Старовойт в своём телеграм-канале.

Rosavtodor.ru Роман Старовойт

«Уважаемые куряне! Приняли решение продлить действие «желтого» уровня террористической опасности с 22 октября ещё на 15 суток до 6 ноября», — уточнил Старовойт.

Глава региона обратился к жителям с просьбой проявлять бдительность и обязательно сообщать о подозрительных гражданах, предметах, а также о появлении беспилотных летательных аппаратов по номеру 112.

Ранее ИА REGNUM сообщало, что в Курской области пока не вводятся новые ограничения на передвижение внутри региона, а также на въезд в него и выезд за пределы. На приграничных территориях действует контрольно-пропускной режим.