Тюмень, 22 октября, 2022, 07:32 — ИА Регнум. В Тюмени в результате дорожной аварии пять человек получили травмы, в том числе один подросток. Об этом сообщает пресс-служба УГИБДД по Тюменской области.

Пресс-лужба УГИБДД по Тюменской области Всё, что осталось от одной из машин. На месте происшествия. Тюмень.

Поздно вечером 21 октября на пересечении улиц Троицкой и Промзона в Тюмени столкнулись «БМВ» и «Фольксваген».

«Предварительно, водитель «Фольксвагена» не пропустил «БМВ», выезжая со второстепенной дороги на главную», — сообщает пресс-служба ведомства.

В аварии ранены четверо взрослых и несовершеннолетний: оба водителя автомобилей — 37-летний мужчина и 38-летняя — женщина получили тяжелые травмы, пострадали пассажиры - 14-летний в «БМВ» и двое пассажиров 26-ти и 41-го года в «Фольксвагене».

Обстоятельства ДТП выясняются.