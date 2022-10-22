Париж, , 07:27 — REGNUM Всемирная служба по борьбе с отмыванием денег и финансированием терроризма (FATF) исключила Пакистан из своего списка стран, находящихся под «усиленным наблюдением», заявил президент организации Радж Кумар 21 октября по итогам двухдневной встречи в Париже.

Пакистан Ольга Шклярова © ИА REGNUM

Государство находилось в указанном перечне с 2018 года из-за «стратегических недостатков, связанных с финансированием терроризма». Кумар отметил, что Пакистан решил технические вопросы, чтобы выполнить обязательства по своим обязательствам.

Пакистанский премьер-министр Шехбаз Шариф в своем микроблоге поздравил страну с исключением из списка FATF. Он добавил, что это событие является подтверждением «многолетних, решительных и неустанных усилий» правительства Пакистана.

Как сообщало ИА REGNUM, в середине сентября министерство иностранных дел Пакистана заявило, что владеет достаточным пакетом доказательств, чтобы утверждать о присутствии террористических группировок в Афганистане.

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