Вашингтон, 22 октября, 2022, 07:20 — ИА Регнум. Лидеры Демократической партии США призвали своих сторонников активно выделять средства на избирательную кампанию перед выборами в американский конгресс, которые должны состояться в ноябре 2022 года. Об этом сообщил телеканал Fox News.

Иван Шилов ИА REGNUM Конгресс США

«Лидеры демократов подталкивают своих членов жертвовать больше денег на официальное подразделение партии для кампании», — передает телеканал.

Отмечается, что таким образом демократы пытаются сократить отставание перед республиканцами по количеству средств, полученных перед избирательной кампанией. В частности, Республиканская партия собрала уже более $92 млн, а Демпартия США — около $59 млн.

Телеканал уточняет, что среди просящих деньги демократов — спикер палаты представителей Нэнси Пелоси и лидер Демпартии в нижней палате американского конгресса Стейни Хойер.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее спикер палаты представителей Конгресса США Нэнси Пелоси заявила, что представителям демократов необходимо чаще поднимать тему инфляции в стране перед выборами.