Нью-Дели, , 07:19 — REGNUM Как минимум 15 человек погибли и еще около 40 получили ранения в результате столкновения пассажирского автобуса с грузовиком в индийском Мадхья-Прадеш. Об этом 22 октября сообщает телеканал NDTV.

ДТП Иван Шилов © ИА REGNUM

Авария произошла в ночь на 22 октября на федеральной автотрассе в округе Рева. По предварительным данным, автобус, в котором находились около 100 пассажиров, направлялся в город Горакхпур в штате Уттар-Прадеш. На автотрассе автобус на полном ходу врезался в неподвижно стоящий на трассе грузовик.

В результате ДТП на месте погибли 15 человек, получили ранения около 40 человек. Часть пострадавших была доставлена в больницу города Сухаги, а люди, получившие тяжёлые травмы, госпитализированы в Мемориальную больницу Санджая Ганди в Реве.

Представитель полиции в Реве уточнил, что большинство пассажиров автобуса были рабочими, которые возвращались домой из штата Уттар-Прадеш. Полиция начала расследование причин и обстоятельств смертельного ДТП, отмечается, что по факту аварии было возбуждено уголовное дело.

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