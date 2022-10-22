Москва, , 07:19 — REGNUM Специалисты предприятий Роскосмоса завершили общую сборку ракеты космического назначения «Союз-2.1а» с грузовым кораблём «Прогресс МС-21» на космодроме «Байконур». Об этом сообщает пресс-служба государственной корпорации по космической деятельности.

Прогресс МС-11 Roscosmos.ru

После завершения общей сборки государственная комиссия одобрила вывоз ракеты на стартовый стол. Ракета «Союз-2.1а» с грузовым кораблём будет установлена на пусковой площадке 22 октября. Старт запланирован на 26 октября.

Корабль «Прогресс МС-21» доставит на Международную космическую станцию более 2500 кг грузов. В грузовых отсеках корабля расположены запасы топлива, воды и других материалов для обеспечения жизнедеятельности членов экипажа станции.

Также грузовым кораблём на МКС будет доставлено оборудование и материалы для научной программы. Среди научной нагрузки укладки для экспериментов «Спланх», «Нейроиммунитет», «Коррекция», «Импакт» и «Терминатор».

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