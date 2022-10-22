Мехико, , 07:03 — REGNUM США и Венесуэла должны восстановить двухсторонние отношения, заявил резидент Мексики Андрес Мануэль Лопес Обрадор в ходе выступления 21 октября.

Андрес Мануэль Лопес Обрадор Gob.mx

Мексиканский лидер отметил, что подготовка соответствующего соглашения может быть уже на повестке. По словам главы государства, ранее он настаивал на том, чтобы США разрешили въезд на свою территорию большему количеству венесуэльцев.

Как сообщало ИА REGNUM, 20 октября газета Financial Times написала о том, что оппозиция Венесуэлы изучает вопрос о роспуске поддерживаемого США незаконного временного правительства во главе с Хуаном Гуайдо.

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