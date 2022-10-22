Вашингтон, 22 октября, 2022, 06:49 — ИА Регнум. Россия, в отличие от киевского режима, имеет в своем распоряжении энергоносители и инфраструктуру, позволяющие пережить зиму, заявил офицер разведки морской пехоты США в отставке Скотт Риттер в интервью в экс-члену Верховного суда штата Нью-Джерси Эндрю Наполитано.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Газl

По его словам, Киев делает шаги с позиции слабости, рискуя жизнями людей, которые могут замерзнуть насмерть. Эксперт напомнил, что бандеровцы попросили НАТО передать ВСУ сто тысяч комплектов зимнего обмундирования, поскольку боевикам нечем утепляться.

Риттер также задался вопросом, сколько премьер-министров должно смениться в Великобритании для признания Лондоном сокрушительного обратного эффекта от антироссийских санкций, из-за которых, по его словам, королевство столкнулось с проблемами в экономике. Экс-разведчик добавил, что вредное воздействие санкционной политики поняли почти во всей Европе, включая Германию, Италию и Францию.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее директор Центра исследования энергетики Александр Харченко заявил, что отключения электричества на территориях бывш. УССР неизбежны, поскольку повреждено около 40% энергетической инфраструктуры в регионах, подконтрольных киевскому режиму.