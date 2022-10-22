Никосия, , 06:49 — REGNUM Кипр обеспокоен работой миротворческой миссией ООН на острове, так как она разрешила турецкой стороне начать благоустройство спортивного объекта в буферной зоне. Об этом сообщает МИД Кипра.

Турция Иван Шилов © ИА REGNUM

Сообщается, что турко-кипрская сторона намерена восстановить стадион «Четинкая», расположенный возле штаб-квартиры миссии ООН. При этом миссия договорилась с Анкарой и Северным Кипром о восстановительных работах на стадионе, однако греческая сторона Кипра выступила против.

«Господин Касулидис выразил сильную обеспокоенность нашей стороны по поводу того, как господин Стюарт и ВСООНК справляются со своим мандатом на Кипре, действуя так, что это создает сложности и проблемы и в основном причиняет ущерб нашей стороне», — говорится в сообщении.

В связи с этим Республика Кипр призывает прекратить работы на спортивном объекте. Также кипрский МИД потребовал от ООН объяснений, почему было выдано разрешение без согласия греко-кипрской стороны.